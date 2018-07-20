Американский репер спровоцировал флэшмоб

Инстаграм захлестнула волна видеороликов на песню репера Дрейка (Drake). «Вечерняя Москва» собрала самые интересные.

Несколько недель назад американский репер Дрейк (Drake) выпустил альбом Scorpio, в который входила песня In My Feelings. В ней американец обращается к девушке, с которой встречался несколько лет назад. Вскоре после выхода альбома комик Shiggy выложил в социальную сеть Instagram видеоролик, в котором он танцует под песню, показывая ее слова с помощью пантомимы.

За две недели видео набрало более 4 миллионов просмотров и спровоцировало флешмоб #inmyfeelingschallenge, в рамках которого пользователи подражают комику. Свой ролик уже записал даже актер Уилл Смит

«Вечерняя Москва» собрала самые интересные видеоролики проекта:

Публикация от Will Smith (@willsmith)

12 Июл 2018 в 10:25 PDT Публикация от Despierta America (@despiertamerica)

20 Июл 2018 в 5:05 PDT Публикация от Dances (@dancez)

19 Июл 2018 в 7:16 PDT Публикация от Follow for Dance Posts! ♡ (@these_dancers_have_talent)

20 Июл 2018 в 5:45 PDT Публикация от Loud Gallery (@loudgalleryorl)

20 Июл 2018 в 7:32 PDT