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Американский репер спровоцировал флэшмоб
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Американский репер спровоцировал флэшмоб 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Инстаграм захлестнула волна видеороликов на песню репера Дрейка (Drake). «Вечерняя Москва» собрала самые интересные.
Несколько недель назад американский репер Дрейк (Drake) выпустил альбом Scorpio, в который входила песня In My Feelings. В ней американец обращается к девушке, с которой встречался несколько лет назад. Вскоре после выхода альбома комик Shiggy выложил в социальную сеть Instagram видеоролик, в котором он танцует под песню, показывая ее слова с помощью пантомимы.
За две недели видео набрало более 4 миллионов просмотров и спровоцировало флешмоб #inmyfeelingschallenge, в рамках которого пользователи подражают комику. Свой ролик уже записал даже актер Уилл Смит.
«Вечерняя Москва» собрала самые интересные видеоролики проекта:
Публикация от Will Smith (@willsmith)
12 Июл 2018 в 10:25 PDT  Публикация от Despierta America (@despiertamerica)
20 Июл 2018 в 5:05 PDT  Публикация от Dances (@dancez)
19 Июл 2018 в 7:16 PDT  Публикация от Follow for Dance Posts! ♡ (@these_dancers_have_talent)
20 Июл 2018 в 5:45 PDT  Публикация от Loud Gallery (@loudgalleryorl)
20 Июл 2018 в 7:32 PDT
Вечерняя Москва: последние новости
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