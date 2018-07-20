В Урюпинске директор птицефабрики вместо зарплат работникам начислял себе премии 

В городе Урюпинск Волгоградской области директор птицефабрики попал под следствие за невыплату зарплат работникам. Как выяснилось во время проверки деньги, на счетах были, но ушли они не на погашение долгов сотрудникам.
— Установлено, что с декабря прошлого года по конец июня текущего гендиректор птицефабрики «Урюпинская» систематически задерживал выплату зарплат 82 работникам. В результате образовалась задолженность в сумме более одного миллиона рублей, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — При этом он ранее неоднократно по инициативе надзорного ведомства привлекался к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплат подчиненным.
Когда вновь в ситуацию с долгами рабочим птицефабрики вмешались правоохранители, выяснилось, деньги на счетах были. Но руководитель не спешил расплачиваться с долгами, а набивал свой карман.
— Он расходовал поступавшие денежные средства на иные цели, в том числе на выплату себе не предусмотренного Уставом и Наблюдательным советом общества вознаграждения на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей, — добавила Оксана Черединина. — В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.