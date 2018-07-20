В Урюпинске директор птицефабрики вместо зарплат работникам начислял себе премии

городе Урюпинск Волгоградской области директор птицефабрики попал под следствие за невыплату зарплат работникам. Как выяснилось во время проверки деньги, на счетах были, но ушли они не на погашение долгов сотрудникам.

— Установлено, что с декабря прошлого года по конец июня текущего гендиректор птицефабрики «Урюпинская» систематически задерживал выплату зарплат 82 работникам. В результате образовалась задолженность в сумме более одного миллиона рублей, — пояснила РИА34 старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — При этом он ранее неоднократно по инициативе надзорного ведомства привлекался к административной ответственности за нарушение сроков выплаты зарплат подчиненным.

Когда вновь в ситуацию с долгами рабочим птицефабрики вмешались правоохранители, выяснилось, деньги на счетах были. Но руководитель не спешил расплачиваться с долгами, а набивал свой карман.

— Он расходовал поступавшие денежные средства на иные цели, в том числе на выплату себе не предусмотренного Уставом и Наблюдательным советом общества вознаграждения на сумму более 1 миллиона 800 тысяч рублей, — добавила Оксана Черединина. — В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.