Бывший журналист IGN: вот почему пресс-конференции ЕА такие «ужасные»

На своём личном канале ныне бывший журналист IGN Алана Пирс, которая не так давно поделилась свежими подробностями о Darksiders III, рассказала об истинных причинах «ужасных» пресс-конференций Electronic Arts. И нет, они таковые не из-за того, что в корпорации работают глупые или непонимающие люди.

Для руководителей ЕА в первую очередь важно удовлетворять желания держателей акций, а не своей аудитории игроков, журналистов, блогеров или ещё кого-либо. Поэтому всё, что происходит на медиа-брифингах, прежде всего направлено в угоду нужд и желаний акционеров.

Electronic Arts — компания с открытым акционерным обществом. По моему мнению, самая бизнес-ориентированная во всей индустрии интерактивных развлечений.

Алана Пирс

На момент записи ролика Пирс стоимость одной акции ЕА составляла около 148 долларов — с начала года их цена увеличилась на 34%. Для руководителей корпорации это самый важный показатель. Вдобавок, с 12 по 14 июня 2018 года, в самый пик Е3 2018, стоимость компании на рынке только увеличилась, несмотря на, как считают игроки, «ужасную пресс-конференцию».

Это означает, что инвесторы были довольны пресс-конференцией ЕА на Е3 2018. Они проделали хорошую работу, показав то, что от них и требовалось, несмотря на негативную реакцию аудитории.

Алана Пирс

Так выглядел анонс новой игры по «Звёздным войнам»

Одним из самых неуклюжих моментов недавней конференции ЕА можно считать анонс следующей игры во вселенной «Звёздных войн» — Jedi: Fallen Order. Разработкой проекта занимаются авторы Titanfall, а на мероприятии его представил лично основатель Respawn Entertainment Винс Зампелла.

Однако весь анонс прошёл как-то неуклюже: ведущая брифинга подсела к Винсу и начала задавать странные вопросы, ответы на которые и стали официальной презентацией Jedi: Fallen Order.

Тем не менее, как утверждает Пирс, для рынка ценных бумаг подобная презентация на вес золота. В буквальном смысле. По её словам, покажи ЕА трейлер приключенческого экшена, при этом не выпустив игру в определённый срок — подобную трату ресурсов (создание и дистрибуция ролика) корпорации впустую пришлось бы объяснять держателям акций.

Инвесторы потратили деньги на продвижение продукта — когда это вложение начнёт окупать себя? Если же окупаемость не гарантирована в определённый срок — не начинайте рекламировать продукт.

Алана Пирс

Девушка уверена, что именно такое поведение позволило Electronic Arts без серьёзных последствий для фондового рынка перезапустить производство экшена во вселенной Star Wars от Visceral Games, одновременно и закрыв создателей Dead Space. Игру не начинали активно рекламировать, поэтому инвесторы встретили новость без большого негатива — в отличие от геймеров.

Подобная бизнес-направленность корпорации, например, стала причиной кошмарного запуска Battlefield 4. Если руководство ЕА пообещало инвесторам выпустить что-то в определённый срок — они должны это выполнить, иначе держатели акций ощутят большую финансовую потерю.

Dead Space 3 (2013)

При этом разнообразные скандалы и нестабильное качество игр легко компенсируется колоссальным успехом FIFA Ultimate Team, ежегодный доход от которой составляет около 800 миллионов долларов. И разработка такой системы не стоит издателю практически ничего — не надо печатать что-то на заводе или восполнять запасы виртуальных предметов.

Это практически бесконечный доход. Поэтому, пока FIFA занимает значительную часть конференции, инвесторы остаются довольны.

Алана Пирс

Всё вышеописанное уже доказывает — ЕА в первую очередь волнует настроение своих инвесторов, а не реакция игроков. Именно поэтому не стоит удивляться, что во время мероприятия корпорация уделила больше 10 минут мобильной Command & Conquer.

Пирс ссылается на данные Newzoo, где сообщается, что в 2017 году по доходам сегмент игр для смартфонов на рынке интерактивных развлечений занимал самую большую часть — 32%. Чуть отставали консоли (31%), следом шли РС (23%), игры для планшетов (10%) и для браузеров (4%).

Учитывая такое положение дел, девушка даже удивилась, что на пресс-конференции столько внимания уделили только одному проекту для смартфонов.

Самое важное, что сейчас практически каждый владеет смартфоном. Юные геймеры знакомятся с играми благодаря своим мобильникам, а не консолям. Если задуматься, это очень странно, но такова современная реальность.

В итоге выходит, что у мобильных игр самый большой рынок и самая обширная аудитория.

Алана Пирс

Что по-настоящему удивляет Пирс, так это программа по поддержке и развитию молодых независимых разработчиков EA Originals. Корпорация не только безвозмездно помогает небольшим командам завершить разработку игры их мечты, но и занимается её маркетингом. При этом все доходы идут только создателем проекта.

Видимо, как считает бывший журналист IGN, ЕА всё-таки не окончательно «наплевать» на геймеров и свою репутацию среди них.