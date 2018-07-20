Ещё
Москвичей пригласили позаниматься фитнесом в Таганском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей пригласили позаниматься фитнесом в Таганском парке 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На территории Таганского парка пройдут бесплатные занятия по функциональному тренингу «ХардФит». Ближайший урок состоится 31 июля.
— На нашей спортивной площадке занятие организует профессиональный тренер Екатерина Вьюгина. Все желающие смогут привести свою физическую форму в порядок, — поделился специалист по связям с общественностью парка Игорь Буяк.
Он отметил, что тренер уже устраивал подобные занятия в зоне отдыха. Вплоть до конца августа фитнес-инструктор будет проводить мастер-классы как для новичков, так и для продвинутых спортсменов.
Всех желающих присоединиться ждут в 20:00 возле помещения Физкультурно-оздоровительного комплекса парка, расположенного по адресу: улица Таганская, владение 40-42. Занятие будет бесплатным.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Сотрудники УВД по ЦАО поздравили ветерана Георгия Уварова Москвичи узнают о русском искусстве XVIII века Джем-концерт пройдет в Доме культуры «Стимул»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста830
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение