Москвичей пригласили позаниматься фитнесом в Таганском парке

На территории Таганского парка пройдут бесплатные занятия по функциональному тренингу «ХардФит». Ближайший урок состоится 31 июля.

— На нашей спортивной площадке занятие организует профессиональный тренер Екатерина Вьюгина. Все желающие смогут привести свою физическую форму в порядок, — поделился специалист по связям с общественностью парка Игорь Буяк.

Он отметил, что тренер уже устраивал подобные занятия в зоне отдыха. Вплоть до конца августа фитнес-инструктор будет проводить мастер-классы как для новичков, так и для продвинутых спортсменов.

Всех желающих присоединиться ждут в 20:00 возле помещения Физкультурно-оздоровительного комплекса парка, расположенного по адресу: улица Таганская, владение 40-42. Занятие будет бесплатным.