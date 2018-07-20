Посол России прокомментировал французский закон о фейковых новостях

О разработке «закона против фейк-ньюз» президент Франции Эммануэль Макрон заявил в начале января в ходе новогодней встречи с журналистами в Елисейском дворце. В начале марта о намерении Франции принять такой закон заявила и министр культуры страны Франсуаза Ниссен

агентство Sputnik. Новый закон расширяет полномочия Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), в частности, в отношении «СМИ, связанных с зарубежными государствами». В качестве таких СМИ в статьях, посвященных закону, многократно упоминаются лишь телеканал RT

"Не совсем понятно, как его будут применять на практике. Здесь хочется спросить — «а судьи кто?», и как они, эти судьи, будут определять, какая публикация или сюжет подпадают под действие этого закона, а что к нему не относится", — заявил посол.

"Безусловно, не может не вызывать озабоченности то, что именно телеканал RT France и агентство Sputnik французы записали в «агенты влияния», а ряд экспертов говорят, что этот закон направлен непосредственно против них", — отметил дипломат.

По его информации, ни одно обвинение в адрес этих СМИ в распространении «фейков» не было подкреплено фактическими доказательствами. «Надеемся, Франция все же не отойдет от своей позиции приверженности свободе слова, о которой мы так часто слышим», — резюмировал дипломат.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Ранее французские общественные деятели со страниц газеты Monde обратились к главе Высшего совета по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) Оливье Шрамеку с просьбой отозвать лицензию у телеканала RT France. Это произошло на фоне притеснений RT в США в связи с обвинениями во вмешательстве в американские выборы.