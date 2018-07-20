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Два палестинца погибли из-за обстрела израильской армии по Газе
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Два палестинца погибли из-за обстрела израильской армии по Газе 

РИА Новости 55 минут назад
ГАЗА, 20 июл — РИА Новости. По меньшей мере двое палестинцев погибли, попав под израильский обстрел на юге сектора Газа, сказал РИА Новости представитель местного министерства здравоохранения.
Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила об ударах с применением авиации и танков по нескольким объектам на территории анклава в ответ на стрельбу по военнослужащим.
"Двое погибли в районе города Хан-Юниса", — сказал собеседник агентства.
Перестрелка произошла в ходе очередной серии акции протестов, которые палестинцы проводят вдоль границ сектора Газа с конца марта.
Ранее в пятницу министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил о возможности «крупной и болезненной операции» в палестинском анклаве, если правящее там движение ХАМАС не остановит агрессивные действия.
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