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Пенсионеров пригласили пообщаться с представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям
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Пенсионеров пригласили пообщаться с представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
С постоянными посетителями Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 23 июля пройдет беседа представителя Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
— Встречу проведет Вадим Струковин. В нашем учреждении он регулярно рассказывает гостям о правилах безопасности. Свои лекции он всегда иллюстрирует примерами. В этот раз беседа коснется соблюдения правил безопасности в летний период, — проинформировала Илонна Багрий, организатор культурных мероприятий учреждения.
Она добавила, что после лекции все желающие смогут задать Вадиму Струковину вопросы.
Вход свободный. Желающих ждут в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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