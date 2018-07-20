Пенсионеров пригласили пообщаться с представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям

— Встречу проведет Вадим Струковин. В нашем учреждении он регулярно рассказывает гостям о правилах безопасности. Свои лекции он всегда иллюстрирует примерами. В этот раз беседа коснется соблюдения правил безопасности в летний период, — проинформировала Илонна Багрий, организатор культурных мероприятий учреждения.

Она добавила, что после лекции все желающие смогут задать Вадиму Струковину вопросы.

Вход свободный. Желающих ждут в 13:30 по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.