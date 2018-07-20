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Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №46
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Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №46 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Городской поликлинике №46 для жителей Москвы 21 июля проведут бесплатный онкоскрининг в рамках акции «Я выбираю здоровое будущее».
— На обследование приглашаются девушки от 18 лет и мужчины в возрасте от 40 лет. Прийти на онкоскрининг могут не только жители нашего района, но и все москвичи. Главное условие — горожане должны быть прикреплены к одной из столичных поликлиник, — поделились информацией в администрации медицинского учреждения.
Отметим, что анализы у мужчин будут готовы через две недели, а у женщин — через два месяца. Результаты придут либо по месту прикрепления горожанина, либо по электронной почте, указанной в анкете.
В поликлинике отметили, что в день проведения акции обследование продлится без перерывов. Для прохождения онкоскрининга при себе необходимо иметь паспорт и полис Обязательного медицинского страхования. Кроме того, перед обследованием нужно заполнить анкету.
Поликлиника находится по адресу: улица Казакова, дом 17А. Желающих проверить свое здоровье ждут с 08:00 до 14:00.
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