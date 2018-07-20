Москвичи смогут пройти бесплатный онкоскрининг в Городской поликлинике №46

В Городской поликлинике №46 для жителей Москвы 21 июля проведут бесплатный онкоскрининг в рамках акции «Я выбираю здоровое будущее».

— На обследование приглашаются девушки от 18 лет и мужчины в возрасте от 40 лет. Прийти на онкоскрининг могут не только жители нашего района, но и все москвичи. Главное условие — горожане должны быть прикреплены к одной из столичных поликлиник, — поделились информацией в администрации медицинского учреждения.

Отметим, что анализы у мужчин будут готовы через две недели, а у женщин — через два месяца. Результаты придут либо по месту прикрепления горожанина, либо по электронной почте, указанной в анкете.

В поликлинике отметили, что в день проведения акции обследование продлится без перерывов. Для прохождения онкоскрининга при себе необходимо иметь паспорт и полис Обязательного медицинского страхования. Кроме того, перед обследованием нужно заполнить анкету.

Поликлиника находится по адресу: улица Казакова, дом 17А. Желающих проверить свое здоровье ждут с 08:00 до 14:00.