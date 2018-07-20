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Калининградский оперуполномоченный требовал 6,2 млн рублей за прекращение уголовного дела
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Калининградский оперуполномоченный требовал 6,2 млн рублей за прекращение уголовного дела 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининграду требовал 6,2 млн рублей за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
К полицейскому обратилась женщина, которая была заинтересована в прекращении уголовного преследования её знакомого. Оперуполномоченный знал, что не сможет закрыть дело, однако вместе с сообщником пообещал помочь горожанке за вознаграждение в 6,2 млн рублей.
Потерпевшая отдала им 2 млн, остаток суммы полицейский и его сообщник получить не смогли, так как их задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области. Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд.
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