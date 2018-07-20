Калининградский оперуполномоченный требовал 6,2 млн рублей за прекращение уголовного дела

Оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининграду требовал 6,2 млн рублей за прекращение уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

К полицейскому обратилась женщина, которая была заинтересована в прекращении уголовного преследования её знакомого. Оперуполномоченный знал, что не сможет закрыть дело, однако вместе с сообщником пообещал помочь горожанке за вознаграждение в 6,2 млн рублей.