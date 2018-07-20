Уфимцу заплатили за прогулы 92 тысячи рублей

Калининский районный суд обязал компанию выплатить 58-летнему работнику компенсацию за время вынужденного прогула.

92 тысячи за полгода за полгода на самом деле не так уж и много

Это уже не первое его судебное разбирательство: в прошлом году мужчина добился восстановления в должности. Но тогда руководство решило использовать другие методы, и на протяжении полугода просто не допускало сотрудника к исполнению трудовых обязанностей. Так продолжалось, пока не вмешались судебные приставы.

На его защиту встала и прокуратура района, поддержав исковое заявление о взыскании компенсации. Работодатель выплатил 92 тысячи рублей.

Как будут складываться их дальнейшие трудовые отношения, пока не известно.