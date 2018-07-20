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Уфимцу заплатили за прогулы 92 тысячи рублей
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Уфимцу заплатили за прогулы 92 тысячи рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Калининский районный суд обязал компанию выплатить 58-летнему работнику компенсацию за время вынужденного прогула.
92 тысячи за полгода за полгода на самом деле не так уж и много
Это уже не первое его судебное разбирательство: в прошлом году мужчина добился восстановления в должности. Но тогда руководство решило использовать другие методы, и на протяжении полугода просто не допускало сотрудника к исполнению трудовых обязанностей. Так продолжалось, пока не вмешались судебные приставы.
На его защиту встала и прокуратура района, поддержав исковое заявление о взыскании компенсации. Работодатель выплатил 92 тысячи рублей.
Как будут складываться их дальнейшие трудовые отношения, пока не известно.
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