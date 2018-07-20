Ещё
Эксперт: Вступление Грузии в НАТО сулит угрозу Тбилиси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: Вступление Грузии в НАТО сулит угрозу Тбилиси 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперт Академии военных наук в эфире НСН рассказал, что вступление в Североатлантический альянс будет замедлять экономическое развитие страны.
Грузия будет стремиться стать членом НАТО, так как это политический курс, который выбрали граждане страны. Об этом заявил председатель парламентского комитета по безопасности и обороне Ираклий Сесиашвили. По его словам, именно по этой причине правительство продолжит выбранный ранее курс. Как подчеркнул Сесиашвили, в Тбилиси вовсе не удивлены заявлению президента РФ Владимира Путина о «соразмерной» реакции РФ, сообщают РИА Новости.
Эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов в эфире НСН заявил, что вступление Грузии в Североатлантический альянс принесёт угрозу только самой стране.
«Американцы давно уже создали на территории Грузии серьёзную инфраструктуру военно-транспортную. Грузии не обязательно нужно вступать в НАТО, они могут размещать на своей территории какие-то подразделения НАТОвские. Согласно уставу НАТО, в эту организацию не может вступать страна, у которой есть территориальные проблемы. У Грузии они есть (Абхазия и Южная Осетия). Если это сильно понадобится НАТО и США, они могут это обойти, расположив там войска. Гипотетическое вступление Грузии в НАТО сулит угрозу только Грузии. Возможно, это угрозы народного возмущения самих грузин, которых все растраты грузинских начальников на ненужные военные нужды просто раздражают и замедляют экономическое развитие страны», — отметил эксперт.
Норвегия под прицелом. Эксперт об увеличении американских военных в Скандинавии По словам Владимира Прохватилова, грузинская военная инфраструктура будет сметена даже в случае малейшего конфликта.
«Все эти разговоры о вступлении Грузии в НАТО нервируют российское руководство, но с военной точки зрения Грузия не представляет ни малейшей угрозы. Это показала война трёх восьмёрок (конфликт в Южной Осетии 8 августа 2008 года — НСН). Как бы и кто бы ни обучал грузинских военнослужащих, при малейшем военном конфликте любые грузинские военные сооружения и структуры будут сметены возмущёнными соседями из той же Абхазии, Южной Осетии. Это показано практикой многих десятилетий», — заключил в эфире НСН Прохватилов.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал Грузию и Украину задуматься о последствиях в случае их вступления в НАТО. С такими словами он выступил во время встречи с послами и постоянными представителями России. Как подчеркнул лидер страны, подобные агрессивные шаги получат соразмерный ответ, пишут «Новые Известия».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пайсон прокомментировал обыски в кабинете по делу о госизмене В Кремле заверили, что Путин знает о реакции на пенсионную реформу Новости за ночь: Задержан один из подозреваемых в убийстве Дениса Тена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста830
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Фото кабинета Медведева удивило россиян108
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение