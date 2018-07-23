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Россиянам рассказали о выходных в 2019 году
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Россиянам рассказали о выходных в 2019 году 

Рамблер 1 час назад
Фото: Амител
Минтруд составил график выходных и праздничных дней на 2019 год. Как пишет «Российская газета», россиян ждут десять дней новогодних каникул и девятидневные майские выходные.
В честь Нового года страна будет отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно. Выходные 5 и 6 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на четверг, 2 мая, и пятницу, 3 мая.
23 февраля, День защитника Отечества, в 2019 году выпадает на субботу. Выходной оттуда перенесут на 10 мая.
8 марта россияне смогут праздновать три дня подряд: в 2019 году Международный женский день выпадает на пятницу.
В мае благодаря переносам дней у россиян будут выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.
Праздничный выходной также будет в День России — среду, 12 июня, а в ноябре россияне отдохнут с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.
В 2018 году россиянам еще предстоят праздничные выходные с 3 по 5 ноября.
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