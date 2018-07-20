В Минобороны рассказали о процессе разминирования в провинции Хомс

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Сирийские инженерные подразделения разминировали еще 4,3 гектара территории в провинции Хомс , уничтожено 33 взрывоопасных устройства, в том числе 13 СВУ (самодельное взрывное устройство), говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ "Инженерные подразделения САР продолжали выполнять задачи по разминированию местности и объектов в Эр-Растан , Эль-Гасбия, Кафер-Лаха провинции Хомс. Очищено 4,3 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета, в том числе 13 самодельных взрывных устройств", — говорится в тексте бюллетеня. Отмечается, что всего в провинции Хомс очищено 161,3 гектара территории, обнаружено и уничтожено 5715 взрывоопасных предметов, в том числе 1907 СВУ. Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии » >>