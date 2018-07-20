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Дешевле солнечной батареи. Школьник изобрел гальваническую электростанцию
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Дешевле солнечной батареи. Школьник изобрел гальваническую электростанцию 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ученик специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета изобрел гальваническую электростанцию.
Школьнику удалось разработать механизм, позволяющий вырабатывать недорогую электроэнергию при помощи воды.
Электростанция Касымхана Хубиева представлена гальваническим элементом, который состоит из двух пятиметровых маховиков из меди и алюминия, погруженных в жидкую среду, — сообщается на странице Министерства просвещения РФ в сети «ВКонтакте». По словам изобретателя, подобные механизмы можно устанавливать на побережьях любых водоемов. На суше расположен инвертор для перевода вырабатываемого гальваническим элементом постоянного тока в непостоянный. В качестве дополнения монтируется счетчик электрического тока и солевой электро-накопитель.
Школьник не остановился на разработке базовой версии гальванической электростанции и расширил её до модифицированного варианта. Такой, к примеру, можно использовать в труднодоступных районах благодаря комфортной транспортировке. Молодой ученый утверждает, что его изобретение дешевле, чем солнечные батареи, и способно работать даже в холодные дни, когда выработка энергии увеличится. Школьник уже запатентовал механизм.
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