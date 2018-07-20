Огромные деньги Роналду, эксклюзивный Гончаренко и уникальная история Сичинавы

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 июля.

ИНФОГРАФИКА. Один евро за каждую секунду. Сколько «Юве» платит Криштиану Новичок «Ювентуса» приступит к тренировкам только 30 июля — требуется отдых после долгого сезона. Но ему уже начисляется зарплата. Пока вы будете знакомиться с этим материалом, каждую минуту нападающий Криштиану Роналду будет становиться богаче на 57 евро. ​

ЭКСКЛЮЗИВ. Виктор Гончаренко : «Уход лидеров — не повод для паники» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко продлил контракт с армейским клубом до 2020 года. После подписания договора он ответил на вопросы «СЭ». И в частности рассказал об уходи лидеров команды, и каким будет новая армейская команда.

ПЕРЕСТРОЙКА. Гончаренко — смелый человек. В новом ЦСКА ему будет сложнее Это будет другой ЦСКА. Совсем другой. Без Игнашевича и, скорее всего, братьев Березуцких, без Вернблума, Натхо и Мусы. И очень вероятно, без Головина. А еще можно поверить слухам об уходе Мариу Фернандеса — тогда вообще край. В общем у Виктора Гончаренко серьезный вызов. Справится ли?

ЗАГОВОР-2018. Оправдает ли бой Гассиев Усик все ожидания? Завтра в Москве в финале Всемирной суперсерии на ринг должны выйти Мурат Гассиев и Александр Усик — и выяснить, кто является лучшим боксером мира в своем весе. И на сегодняшний день «должны» — ключевое слово. Очень все тонко.

ГОСТЬ. Алексей Сорокин : «Стюарды, допустившие забег на поле в финале, будут наказаны» Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подвел итоги чемпионата мира в большом интервью «СЭ». В разговоре очень много новых фактор, интересных цифр и секрет того, как Россия провела самый успешный ЧМ в истории.

ЧТИВО. «Должен был играть на ЧМ-1970, но попал в тюрьму». Уникальная история Георгия Сичинавы Юрий ГОЛЫШАК отыскал в Абхазии Георгия Сичинаву — легендарного защитника сборной СССР, бронзового призера ЧМ-1966. Наш обозреватель вместе с Дарьей ИСАЕВОЙ во время чемпионата мира исколесил Россию вдоль и поперек. Что-то в репортажи не вошло — например, из Сочи рванули они в Абхазию. Где уж ждал человек восхитительный — Георгий Сичинава.

САМОСТРЕЛ. Англия усекла трансферное окно. Теперь она в зоне риска Клубы английской премьер-лиги этим летом раньше других закончат трансферную кампанию — перед стартом чемпионата Англии. Почему и как это может негативно сказаться на командах? Рассказывает Гоша ЧЕРНОВ.

ТРАНСФЕР. Алиссон — самый дорогой вратарь в истории. Кого приобрел «Ливерпуль» «Ливерпуль» подписал вратаря сборной Бразилии 25-летнего Алиссона Бекера за 62,5 миллиона евро (плюс еще 10 миллионов в виде бонусов). Рассказываем историю самого дорогого голкипера в мире.

ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР. Осенний «Гран-при». У боя Емельяненко с Сонненом появилась дата После относительно спокойного лета в смешанных единоборствах ожидается насыщенная осень. Мегабой Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора пока под вопросом, зато другой большой поединок — Федор Емельяненко против Чейла Соннена — уже оформлен. Полуфинал «Гран-при» Bellator должен пройти 13 октября в Нью-Йорке

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