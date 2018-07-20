Парк с образцами военной техники откроется в Кабардино-Балкарии 

В Кабардино-Балкарии создадут филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ, в котором будут установлены образцы военной техники.
Планы по созданию парка обсуждались на встрече главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова с командующим 58-ой общевойсковой армией, генерал-майором Евгением Никифоровым, сообщается на сайте правительства.
в составе патриотического парка планируется создать ряд музейных и историко-мемориальных комплексов, макетные полигоны, спортивные сооружения, а также экспозицию образцов вооружений и военной техники. Кроме того, в парке обустроят зоны для массовых мероприятий.