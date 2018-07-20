«Россети» могут докапитализировать «МРСК Северного Кавказа» на 10 млрд рублей

"На Северный Кавказ ("МРСК Северного Кавказа" — прим. ред.) — это порядка 10 млрд руб. Это предложение, которое мы подготовили. Это те средства, которые предлагается потратить на Северный Кавказ для покрытия операционного дефицита и для программы снижения потерь", — сказал он.

Ливинский отметил, что внесение 10 млрд рублей будет осуществлено путем допэмиссии «МРСК Северного Кавказа».

Глава «Россетей» указал, что проблемы в «МРСК Северного Кавказа» обусловлены низкой платежной дисциплиной в регионе, а также высокими потерями в электросетях. Для решения этих вопросов необходимо вести работу как со стороны электросетевой компании, так и местных органов власти, считает он.

В частности, речь идет о необходимости замены оборудования, совершенствования претензионный деятельности по взысканию долгов и увеличению нормы потребления электроэнергии на Северном Кавказе, добавил Левинский.

"Для населения это в первую очередь работа, связанная с увеличением нормативов, чтобы был стимулирующий уровень, чтобы людям было выгодно платил по показаниям приборов учета, а не по нормативам. А второе — это претензионно-исковая работа и ее совершенствование", — сказал глава энергохолдинга.

По его словам, объем дебиторской задолженности в «МРСК Северного Кавказа» составляет 25 млрд рублей, что равняется годовому потреблению в регионе.