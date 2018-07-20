Ещё
Pathfinder: Kingmaker обрела точную дату релиза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Pathfinder: Kingmaker обрела точную дату релиза 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Deep Silver назвала точную дату выхода изометрической ролевой игры Pathfinder: Kingmaker, подготовив сразу два новых трейлера.
Релиз игры состоится 25 сентября только на PC. В Kingmaker игроков ждут 14 классов, десятки архетипов, более 10 компаньонов с личными историями и более тысячи заклинаний и умений. Можно даже построить собственное королевство и править им по своему разумению. Разработчики обещают и романтические линии.
В основе игры лежат пересмотренные правила «Dungeons & Dragons» третьей редакции и настольная игра компании Paizo Publishing. За разработку Pathfinder: Kingmaker отвечает российская студия Owlcat Games. Один из сценаристов игры — легендарный геймдизайнер Крис Авеллон (Fallout 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и т.д.).
На Pathfinder: Kingmaker уже стартовали предзаказы. Цена базовой версии в Steam — 699 рублей.
Игромания.ру: последние новости
В Skype появится давно ожидаемая функция В Star Wars: Galaxy of Heroes появились «Рыцари Старой Республики» Тодд Говард объяснил, почему он не называет Fallout 76 «симулятором выживания»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста805
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры98
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Караченцова попросили забрать жену из психушки61
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение