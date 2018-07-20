Pathfinder: Kingmaker обрела точную дату релиза

Deep Silver назвала точную дату выхода изометрической ролевой игры Pathfinder: Kingmaker, подготовив сразу два новых трейлера.

Релиз игры состоится 25 сентября только на PC. В Kingmaker игроков ждут 14 классов, десятки архетипов, более 10 компаньонов с личными историями и более тысячи заклинаний и умений. Можно даже построить собственное королевство и править им по своему разумению. Разработчики обещают и романтические линии.

В основе игры лежат пересмотренные правила «Dungeons & Dragons» третьей редакции и настольная игра компании Paizo Publishing. За разработку Pathfinder: Kingmaker отвечает российская студия Owlcat Games. Один из сценаристов игры — легендарный геймдизайнер Крис Авеллон (Fallout 2, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и т.д.).

На Pathfinder: Kingmaker уже стартовали предзаказы. Цена базовой версии в Steam — 699 рублей.