Колобков: попытаемся не допустить превращение футбольных площадок в памятники ЧМ

«Просим дать поручение на внедрение системы идентификации болельщиков и информационной системы контроля доступа при проведении матчей национального футбольного первенства. Актуализация визового режима может стать одним из ключевых составляющих наследия чемпионата. Мы не должны упустить эту возможность и сохранить позитивный настрой миллионов людей, которые приехали на чемпионат мира.

Достойным оказалось выступление сборной России. Команда впервые в современной истории вышла четвертьфинал чемпионата мира. Последний такой результат был почти полвека назад. Тренерский штаб и Черчесов использовали все возможности, чтобы определить оптимальный состав сборной, и, очевидно, сделали верный выбор. Благодарю и болельщиков, которые оказали колоссальную поддержку команде.