Колобков: попытаемся не допустить превращение футбольных площадок в памятники ЧМ 

Министр спорта России Павел Колобков на заседании совета в Калининграде рассказал об использовании новых стадионов после ЧМ-2018.
«Просим дать поручение на внедрение системы идентификации болельщиков и информационной системы контроля доступа при проведении матчей национального футбольного первенства. Актуализация визового режима может стать одним из ключевых составляющих наследия чемпионата. Мы не должны упустить эту возможность и сохранить позитивный настрой миллионов людей, которые приехали на чемпионат мира.
Достойным оказалось выступление сборной России. Команда впервые в современной истории вышла четвертьфинал чемпионата мира. Последний такой результат был почти полвека назад. Тренерский штаб и Черчесов использовали все возможности, чтобы определить оптимальный состав сборной, и, очевидно, сделали верный выбор. Благодарю и болельщиков, которые оказали колоссальную поддержку команде.
Мы получили 95 современных футбольных площадок. Сделаем всё, чтобы не допустить их превращение в памятники чемпионата. Концепция наследия чемпионата согласована и находится в правительстве — мы готовы к её реализации. Первый шаг — определение собственников стадионов и направления их использования. На стадионах «Лужники», «Спартак», «Казань Арена», «Фишт», «Санкт-Петербург» уже определены модели управления, источники финансирования и сформированы управляющие компании. На остальных ещё предстоит это сделать. Предусмотрена передача их из собственности РФ в собственность субъектов. Определено базовое количество домашних матчей РФПЛ и первенств по футболу. Для РФПЛ — 16 матчей, для других лиг — 20. Один из матчей первого тура ФНЛ прошёл на стадионе «Мордовия Арена», а Суперкубок России пройдёт на стадионе в Нижнем Новгороде. Матчи будут сыграны на старте РФПЛ, а также в Лиге Наций. Предусмотрено многофункциональное использование стадионов, планируется открытие музеев, открытие ДЮСШ и офисов футбольных ассоциаций. Помимо футбола стадионы смогут использоваться и в других видах спорта», — сказал Колобков.