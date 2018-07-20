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Плиев на правах аренды перешел из «Ростова» в «Балтику»
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Плиев на правах аренды перешел из «Ростова» в «Балтику» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Как отмечает пресс-служба «Балтики», срок аренды рассчитан до окончания сезона-2018/2019.
Напомним, что 21-летний защитник — воспитанник владикавказской «Алании». В прошлом сезоне Плиев принял участие в одном матче РФПЛ.
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