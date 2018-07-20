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Три трамвая в Краснодаре изменят маршрут из-за ремонтных работ
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Три трамвая в Краснодаре изменят маршрут из-за ремонтных работ 

За рулем Кубань 48 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Трамваи будут менять схему движения в вечернее время. Это касается маршрутов №№ 2, 5, 8.
Изменения вызваны ремонтом трамвайных путей по Коммунаров, на участке от улицы Горького до Пашковской, который будут проводить по ночам, чтобы не доставлять неудобств горожанам.
«Двойка» начиная с 22:30 будут следовать от Декабристов по улице Садовой до Западного депо. Этот же трамвай от ул. Индустриальной проследует по Гоголя, далее по Железнодорожной к Дмитриевской дамбе, оттуда по Садовой до ул. Декабристов.
«Пятерка» и «восьмерка» изменят маршрут с 22:15 — трамваи пойдут по Садовой.
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