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Незаконную рекламную конструкцию демонтировали на Яблочкова
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Незаконную рекламную конструкцию демонтировали на Яблочкова 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Незаконную рекламную конструкцию демонтировали на участке улицы Яблочкова вблизи дома № 1Г. Проверка была проведена по просьбе местного жителя, который сообщил о конструкции на портал «Наш город» и приложил к обращению соответствующее фото.
Через несколько дней конструкция была демонтирована, а житель получил официальный ответ за подписью генерального директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городская реклама и информация» Павла Семенова.
«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж указанной конструкции», — говорится в письме.
Напомним, что о незаконной рекламе можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (еп)
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