Незаконную рекламную конструкцию демонтировали на Яблочкова

Незаконную рекламную конструкцию демонтировали на участке улицы Яблочкова вблизи дома № 1Г. Проверка была проведена по просьбе местного жителя, который сообщил о конструкции на портал «Наш город» и приложил к обращению соответствующее фото.

Через несколько дней конструкция была демонтирована, а житель получил официальный ответ за подписью генерального директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Городская реклама и информация» Павла Семенова

«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж указанной конструкции», — говорится в письме.

Напомним, что о незаконной рекламе можно сообщить на портал «Наш город», выбрав соответствующий раздел. (еп)