Региональный избирком создаст в Псковской области молодежную избирательную комиссию

"У нас при территориальных избирательных комиссиях уже созданы территориальные молодежные комиссии. Для того, чтобы с учетом новаций привлечь молодежь и волонтерское движение, мы решили создать молодежную избирательную комиссию Псковской области. Она будет взаимодействовать с общественными волонтерскими организациями по различным проектам, с наблюдателями. После сентябрьских выборов, в конце сентября она будет уже создана, в нее могут войти порядка десяти человек", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что молодежная избирательная комиссия Псковской области будет действовать «круглогодично, включая межвыборные периоды». «Она будет осуществлять проекты молодежного характера, например, будет проводить обучение волонтеров, готовить кадры для наших избирательных комиссий, будет обучать наблюдателей. Члены молодежной комиссии в перспективе могут стать полноправными членами избиркома, в зависимости от того, как они будут проявлять и позиционировать себя в работе», — пояснил Ковальчук.

Секретарь регионального избиркома также уточнил, что его инициативу о создании в Псковской области молодежной избирательной комиссии поддержало большинство участников информационного форума для волонтерских и молодежных организаций региона, который завершил свою работу в пятницу.

"Эту идею поддержали сегодня более 50 человек, все присутствующие на форуме в Пскове. Ребята уже подходили, спрашивали, как можно попасть в комиссию, что нужно делать", — резюмировал собеседник агентства.