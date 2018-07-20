В Сокольниках покажут современные израильские фильмы 

В Москве стартует 17-й фестиваль израильского кино.
Фестиваль в этом году приурочен к 70-летию со дня основания государства Израиль. Откроет фестиваль 29 июля комедия «Сквозь стену» режиссера Р. Бурштейн. Гостей фестиваля ждет выступление израильской рок-группы Buckets N Joints и других коллективов, а также дегустация израильской еды — от хумуса и фалафеля до сладостей. На закрытии фестиваля 29 августа зрители увидят комедию «И тогда пришла она» и пообщаются со сценаристом Шайем Лахавом. Фестиваль пройдет с 29 июля по 29 августа в летнем кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники».