Проверь себя: что уже знает о тебе Большой Брат?

Очередная истерия с утечкой персональных данных с Facebook снова заставила всех броситься менять пароли. Мы очень боимся, что кто-то узнает о нас что-то личное, хотя, строго говоря, сами рассказываем все Большому Брату и разрешаем собирать данные, не глядя подписывая пользовательские соглашения. Результат? Объединив информацию из разных источников, можно составить ваш достаточно точный портрет. И вы удивитесь, насколько он может быть подробным. Итак, давайте вместе изучать ваше «досье», которое, вполне возможно, существует.

Ваше имя и фамилия Узнать их несложно, если вы имеете привычку подписываться реальными фамилией/именем. Например, оформляли доставку в интернет-магазине и оставили свои данные в соответствующих полях. Практически любой сайт сохраняет куки — то есть информацию о посетителях. В куках может быть прописан логин, пароль, ФИО, IP — согласитесь, уже достаточно. Неизвестно, насколько хорошо защищены ваши данные в магазине, но уж совершенно точно, его владельцы не будут тратить больших денег на защиту данных. В результате «добыть» информацию в базе магазина нехорошие люди могут легко.

Как защититься?

Не вводите свои реальные ФИО в интернет-магазинах. Как правило, для получения товаров достаточно назвать номер заказа: вряд ли кто попросит у вас паспорт.

Ваши места жительства и работы Если вы не меняли настройки смартфона по умолчанию, скорее всего ваши перемещения уже отслеживаются. Например, владельцы аккаунтов в Google могут посмотреть ее на специальной странице. Нажмите на любой столбец в «Хронологии», и вы увидите все свои перемещения и посещенные места в конкретный день. Если «Хронология» у вас пуста, и на карте нет точек, значит, либо история местоположений отключена, либо вы — Илья Муромец , просидевший 33 года на одной печи.

Вот здесь рассказано, как управлять историей местоположений Google, если у вас iPhone.

Вот здесь — если у вас смартфон на Android.

К чему мы это все? Большинство из нас ежедневно ездит утром из дома на работу, а вечером обратно. Это самый популярный маршрут, и, проанализировав вашу карту перемещений, легко понять, где вы живете, а где работаете.

Возможно, вы и сами облегчаете эту задачу, если используете автомобильный навигатор. Признайтесь, чтобы не вбивать каждый раз адреса, вы наверняка сохранили в «Избранных» адреса дома и офиса. А заодно дачи, любимого магазина и так далее. Сами все рассказали — нечего жаловаться. Как защититься?

Отключите историю местоположений. Если очень не хотите раскрывать свои ключевые места — сохраните в качестве домашнего и рабочего адресов дома на соседних улицах. Хотя это уже первый признай паранойи.

Ключевые события вашей жизни Мы привыкли делиться радостями в соцсетях, не задумываясь, что этим тоже заполняем свое «досье». Просто проследите закономерности. Например, вы написали пост о том, что у вас родился ребенок — и через несколько месяцев Facebook активно атакует вас рекламой памперсов и детского питания. Это несложно — у любой соцсети есть портрет пользователя. Анализ содержимого постов и геотегов помогает сетям понять ваши предпочтения. Например, если вы пару раз в год стабильно постите фото из Италии , это явно повод предложить вам оформление шенгенгенской визы или увлекательные маршруты по Тоскане.

Итого: в своих постах в соцсетях вы прямым текстом сообщаете о рождении детей, юбилеях, крупных покупках, любимых местах отдыха. То, что не расскажете вы — расскажут ваши друзья. Например, даже если вы старательно скрыли дату рождения в персональных данных, несколько поздравлений от близких помогут точно определить, когда именно у вас ДР.

Как защититься?

Купить кнопочную Nokia и забыть о соцсетях. Это единственный способ не сообщать о себе лишней информации.

Ваш возможный доход Конечно, точные цифры знаете только вы, ваше начальство и бухгалтерия. Но принципиально понять, едите ли вы по утрам бутерброды с красной икрой или довольствуетесь плавленым сыром, можно. Например, в своем аккаунте Google можно найти все устройства, с которых вы заходили в этот самый аккаунт. Хотите посмотреть — жмите сюда.

Понятное дело, если за один день вы «были замечены» с iPhone X и MacBook Pro, скорее всего вы не разносчик пиццы. Для уверенности можно проанализировать историю ваших запросов, которую поисковики с большим удовольствием хранят (попробуйте нажать Ctrl+H, чтобы увидеть ее). Что у нас там, «лучшие даты для шопинга в Милане » или «что делать с прокисшим кефиром»? Заодно заглянем в историю местоположений или подсмотрим геотеги в соцсети — много ли путешествуете, где отдыхаете. Этого достаточно, чтобы примерно представить ваш доход.

Как защититься?

Строго говоря, можно использовать режим «инкогнито» в браузерах, чтобы история запросов не сохранялась. Запретить хранить историю местоположений. Запретить автоматическую авторизацию в аккаунтах на устройствах (но работать будет неудобно). Ходить в одних джинсах лет по 10, стричься раз в полгода, покупать ботинки в магазине «Всё по 500 руб.»… хотя нет, это мы уже загнули.

Не хотим вас пугать, но это лишь базовые способы легального получения информации о вас. Есть что добавить? Кидайте в комментарии! Конечно, существуют еще и нелегальные: создатели вирусов только и мечтают, что стянуть ваши данные с компьютера или смартфона. С этими ребятами можно и нужно бороться — читайте нашу статью, в которой мы сравниваем эффективность 15 разных антивирусов.

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Как обеспечить безопасность, продавая iPhone или iPad Фото: pixabay.com