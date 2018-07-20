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Грузовой авиамаршрут связал Ухань и Льеж
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Грузовой авиамаршрут связал Ухань и Льеж 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 20 июля /Синьхуа/ — Международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань, являющемся административным центром провинции Хубэй /Центральный Китай/, запустил новый грузовой авиамаршрут, соединивший этот город с бельгийским Льежем.
Грузовой самолет Boeing 747-400, эксплуатируемый компанией Uni-Top Airlines, вылетел из аэропорта Льежа и прибыл в Ухань сегодня в 13:20. Вылет из Уханя состоится завтра в 02:00, прибытие в Льеж ожидается в 17:30 того же дня по местному времени.
Прибывший борт был нагружен автомобильными деталями, произведенными в Германии и Великобритании. Перед вылетом самолет загрузят электронными товарами, высококачественной одеждой и деталями для машин.
Полеты на данном регулярном маршруте из Уханя планируется осуществлять каждый понедельник, среду и пятницу. За один рейс борт способен доставить до 200 тонн грузов. —0—
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