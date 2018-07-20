Грузовой авиамаршрут связал Ухань и Льеж

Ухань, 20 июля / Синьхуа / — Международный аэропорт Тяньхэ в городе Ухань, являющемся административным центром провинции Хубэй /Центральный Китай /, запустил новый грузовой авиамаршрут, соединивший этот город с бельгийским Льежем

Грузовой самолет Boeing 747-400, эксплуатируемый компанией Uni-Top Airlines, вылетел из аэропорта Льежа и прибыл в Ухань сегодня в 13:20. Вылет из Уханя состоится завтра в 02:00, прибытие в Льеж ожидается в 17:30 того же дня по местному времени.

Прибывший борт был нагружен автомобильными деталями, произведенными в Германии и Великобритании . Перед вылетом самолет загрузят электронными товарами, высококачественной одеждой и деталями для машин.

Полеты на данном регулярном маршруте из Уханя планируется осуществлять каждый понедельник, среду и пятницу. За один рейс борт способен доставить до 200 тонн грузов. —0—