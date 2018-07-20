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В центре госуслуг Лефортова стали принимать уведомления о налоговом вычете на землю
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В центре госуслуг Лефортова стали принимать уведомления о налоговом вычете на землю 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Сотрудники центра «Мои документы» Лефортова начали принимать уведомления о земельных участках, в отношении которых применяется налоговый вычет. Об этом заявили в пресс-службе столичных МФЦ.
— Для подачи необходимы паспорт, копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок. Ранее эту услугу предоставляли только в налоговых инспекциях, — уточнил представитель пресс-службы.
Центр «Мои документы» районов Лефортово и Нижегородский работает с 8.00 до 20.00, он расположен по адресу проезд Завода Серп и Молот, дом 10. (мю)
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