В центре госуслуг Лефортова стали принимать уведомления о налоговом вычете на землю

Сотрудники центра «Мои документы» Лефортова начали принимать уведомления о земельных участках, в отношении которых применяется налоговый вычет. Об этом заявили в пресс-службе столичных МФЦ.

— Для подачи необходимы паспорт, копия ИНН и правоустанавливающие документы на земельный участок. Ранее эту услугу предоставляли только в налоговых инспекциях, — уточнил представитель пресс-службы.

Центр «Мои документы» районов Лефортово и Нижегородский работает с 8.00 до 20.00, он расположен по адресу проезд Завода Серп и Молот, дом 10. (мю)