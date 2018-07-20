Алиханов предложил вводить реверсивное движение на погранпереходах при пиковых нагрузках 

Такое предложение глава региона Антон Алиханов озвучил Владимиру Путину во время совещания на стадионе «Калининград».
"Прошу проработать закрепление такой практики. Это актуально для регионов, которые имеют границы", — подчеркнул губернатор Калининградской области.
Идея ввести реверсивное движение на погранпереходах во время ЧМ появилась в январе 2018 года. Система подразумевает открытие части полос встречного направления во время пиковых нагрузок. В июле заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что власти планируют использовать этот опыт и после ЧМ, чтобы бороться с очередями на границах.