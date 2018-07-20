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Алиханов предложил вводить реверсивное движение на погранпереходах при пиковых нагрузках
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Алиханов предложил вводить реверсивное движение на погранпереходах при пиковых нагрузках 

Клопс.Ru 1 час назад
Такое предложение глава региона Антон Алиханов озвучил Владимиру Путину во время совещания на стадионе «Калининград».
"Прошу проработать закрепление такой практики. Это актуально для регионов, которые имеют границы", — подчеркнул губернатор Калининградской области.
Идея ввести реверсивное движение на погранпереходах во время ЧМ появилась в январе 2018 года. Система подразумевает открытие части полос встречного направления во время пиковых нагрузок. В июле заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что власти планируют использовать этот опыт и после ЧМ, чтобы бороться с очередями на границах.
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