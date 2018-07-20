Алиханов предложил вводить реверсивное движение на погранпереходах при пиковых нагрузках 

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Калининградцы сняли на видео кортеж Путина на Приморском кольце

Путин заявил, что ему не нравится пенсионная реформа

В Spar на Краснооктябрьской покупатели встали за прилавки после получасового ожидания продавцов