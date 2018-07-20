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Дима Билан разжег любопытство поклонников видео с незнакомкой
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Дима Билан разжег любопытство поклонников видео с незнакомкой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
О том, каких девушек предпочитает Дима Билан, давно гадает вся страна. Но музыкант упрямо продолжает сохранять интригу и старательно оберегает свою интимную жизнь от любопытных взглядов ревнивых поклонниц. Но бывают все же моменты, когда артист немного приоткрывает завесу тайны и демонстрирует тот или иной пикантный кадр в своем Инстаграм-аккаунте.
Не успел Дима Билан во всеуслышание объявить, что вовсе не намерен в ближайшее время обзаводиться семьей и детьми, как у его поклонников появилась новая тема для размышлений и жарких споров на просторах социальных сетей. Несколько часов назад артист опубликовал в своем микроблоге пикантное видео, в котором запечатлены женские ноги, слегка прикрытые черным кружевным подолом. А на первом плане перед ними рука Димы, играющего миниатюрным мягким медвежонком.
«Да…», — лаконично подписал публикацию артист, которого поклонницы вмиг засыпали вопросами о том, чьи это ноги находятся в такой близости от его рук, и почему бы Диме не показать лицо их владелицы, ну, или хотя бы назвать ее имя. Не справившись с потоком любопытствующих дам, которые, надо отметить, далеко не всегда высказывались деликатно, Билан в итоге закрыл комментарии к посту.
Отметим, что вопрос интимной жизни артиста уже очень давно не дает покоя его поклонницам. Диме приписывали роман с его подопечной из шоу «Голос» Ян Гэ, а также с несколькими партнершами по съемочной площадке. Но каждый раз слухи оказывались лишь слухами, и Билан снова оставался в своем привычном амплуа одинокого музыканта с грустным мечтательным взглядом.
Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 15 Июл 2018 в 11:15 PDT
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