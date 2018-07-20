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Колобков: бизнес-план по стадиону ЧМ будет условием выдачи субсидий его владельцам
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Колобков: бизнес-план по стадиону ЧМ будет условием выдачи субсидий его владельцам 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Бизнес-план по загрузке стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу будет условием выдачи субсидий его владельцам. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» в Калининграде.
На заседании обсуждаются итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия чемпионата мира.
"Мы обязательно сделаем план. Со всеми будущими владельцами стадионов мы проводим специальные семинары, собираем рабочие группы. У нас будет бизнес-план по каждому стадиону. Это будет одним из условий предоставления субсидий", — сказал Колобков.
Концепцию наследия, которая позволит в полной мере интегрировать все объекты чемпионата мира по футболу 2018 года в социально-спортивное пространство, предстоит утвердить правительству РФ. Для этого нужно разработать и принять план реализации концепции по каждому субъекту РФ.
В октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ доработать концепцию наследия чемпионата мира и создать в городах, принимающих соревнования, детские футбольные центры. 10 апреля на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был выложен доработанный с учетом позитивного опыта наследия Универсиады в Казани в 2013 году и Игр в Сочи в 2014 году проект этого документа. Он предусматривает на реализацию мероприятий концепции 16 млрд 653,9 млн рублей, где отмечается, что 12 млрд 351,7 млн рублей необходимо привлечь из федерального бюджета. Деньги будут направлены на обеспечение содержания и эксплуатацию стадионов, построенных к ЧМ-2018, а также на создание детских футбольных центров.
Концепцией определены основные направления использования и принципы функционирования инфраструктуры после проведения чемпионата мира. В том числе предусмотрено использование тренировочных площадок детско-юношескими спортивными школами по футболу для учебно-тренировочного процесса, а также проведения соревнований различного уровня. Согласно документу, на мероприятия по созданию и обеспечению функционирования детских футбольных центров будет выделено 430,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 409,2 млн рублей.
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