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В Германии беспокоятся за безопасность экс-охранника бен Ладена в тюрьме Туниса
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В Германии беспокоятся за безопасность экс-охранника бен Ладена в тюрьме Туниса 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Германия сначала приняла решение о депортации бывшего охранника лидера террористической группировки «Аль-Каида»* Усама бен Ладена в тюрьму Туниса, а теперь выражает обеспокоенность за его безопасность. При этом правозащитники тут же добились пересмотра судебного решения и смогли доказать, что высылка является нарушением закона. Предположительно, 42-летний мужчина снова вернется в Германию.
По мнению преподавателя факультета гуманитарных наук ВШЭ Григория Лукьянова, в Тунисе действительно существует проблема жестокого обращения в тюрьмах.
— Очень сильное влияние на политический климат в стране оказывают проблемы социально-экономического характера. У правящей партии «Ан-Нахда» нет ни политического опыта в вопросах управления страной, ни доверия со стороны зарубежных инвесторов, которые своими финансовыми возможностями могли помочь Тунису решить его проблемы — сказал Лукьянов в разговоре с изданием «Экономика сегодня».
Ранее Пятый канал сообщал, что на экс-охранника бен Ладена вышла ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Он вел борьбу за право остаться на территории ФРГ с 2006 года.
* — запрещенная в России организация
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