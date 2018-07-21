В Германии беспокоятся за безопасность экс-охранника бен Ладена в тюрьме Туниса

По мнению преподавателя факультета гуманитарных наук ВШЭ Григория Лукьянова, в Тунисе действительно существует проблема жестокого обращения в тюрьмах.

— Очень сильное влияние на политический климат в стране оказывают проблемы социально-экономического характера. У правящей партии «Ан-Нахда» нет ни политического опыта в вопросах управления страной, ни доверия со стороны зарубежных инвесторов, которые своими финансовыми возможностями могли помочь Тунису решить его проблемы — сказал Лукьянов в разговоре с изданием «Экономика сегодня».

Ранее Пятый канал сообщал, что на экс-охранника бен Ладена вышла ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Он вел борьбу за право остаться на территории ФРГ с 2006 года.