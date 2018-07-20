Германия опасается за безопасность охранника бен Ладена в тюрьме Туниса

Германия сначала депортировала бывшего сотрудника личной охраны «террориста номер один» Усамы бен Ладена в Тунис , а потом забеспокоилась о его безопасности в этой стране. Эксперты связывают беспокойство Берлина с последствиями безудержной политкорректности, а жестокое обращение в тюрьмах Туниса называют далеко не единственной проблемой этой страны.

Депортация охранника бен Ладена в Тунис

На прошлой неделе Германия все же депортировала бывшего сотрудника личной охраны «террориста номер один» Усамы бен Ладена в Тунис. Несколькими месяцами ранее на него вышли представители партии «Альтернатива для Германии». Им стало известно, что Сами А. (его полное имя журналистами не приводится) находится в Германии в статусе беженца аж с 2006 года, получая при этом ежемесячное пособие в размере более одной тысячи евро.

Самое интересное произошло дальше — административный суд города Гельзенкирхен объявил депортацию незаконной и приказал вернуть Сами А. из соображений безопасности, так как по немецким законам задержанные не могут быть отправлены в страну, где они могут столкнуться с пытками или жестоким обращением. И Тунис, по мнению суда Гельзенкирхена, является именно такой страной.

«Список стран, выходцам из которых Германия отказывает в предоставлении статуса беженца действительно существует. В свое время у них даже была широкая дискуссия о том, является ли Косово безопасной страной, потому что много выходцев из этой самовопровозглашенной республики ехали в Европу совершенно без документов или с какими-то «филькиными грамотами», заявляя о преследовании у себя на родине. Косово в итоге посчитали в Германии безопасной для жизни страной.

Александр Камкин. Но является ли таким государством такая на первый взгляд относительно благополучная страна в Северной Африке как Тунис? Вопрос открыт и чтобы ответить на него, нужны какие-то четкие критерии, поэтому Германии нужно их обязательно выработать. Если же говорить об истории с депортацией в целом, то сама ситуация, при которой немецкая Фемида опасается за безопасность террориста, выглядит крайне вопиющей», — считает ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН

Серьезные проблемы Туниса

Что касается Туниса, то жестокое обращение в тюрьмах сегодня далеко не единственная проблема этой страны. Эксперты отмечают, что в Тунисе наблюдается подъем радикализма и террористической активности, связывая ее с последствиями смены режима во время «арабской весны» и слабостью нынешних властей, не способных противостоять террористическим угрозам.

Григорий Лукьянов. «Очень сильное влияние на политический климат в стране оказывают проблемы социально-экономического характера. «У правящей партии „Ан-Нахда“ нет ни политического опыта в вопросах управления страной, ни доверия со стороны зарубежных инвесторов, которые своими финансовыми возможностями могли помочь Тунису решить его проблемы», — отмечает преподаватель факультета гуманитарных наук ВШЭ

Еще одной серьезной проблемой Туниса является соседство с Ливией , куда стекаются боевики после поражения в Сирии . Радикально настроенная молодежь из Туниса присоединяется к ним, и ситуация в перспективе грозит дестабилизацией всей Северной Африки. Усугубляет проблемы экономический кризис, в последнее время набирающий все более серьезные обороты.