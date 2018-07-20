Дополнительные парковочные места появятся в Троицке 

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На территории городского округа Троицк специалисты проведут работы по расширению парковочного пространства. Информация об этом стала известна 19 июля.
— На данный момент мы хотим увеличить количество парковочных мест рядом с Многофункциональным центром. Сейчас рядом с учреждением могут остановиться всего десять автомобилей. Мы хотим увеличить количество парковочных мест до 35. Данные работы пройдут по просьбам жителей, — уточнили в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Троицк.
Кроме того, в населенном пункте на данном участке пройдет ремонт асфальтобетонного покрытия.