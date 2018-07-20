Ещё
Дополнительные парковочные места появятся в Троицке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дополнительные парковочные места появятся в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории городского округа Троицк специалисты проведут работы по расширению парковочного пространства. Информация об этом стала известна 19 июля.
— На данный момент мы хотим увеличить количество парковочных мест рядом с Многофункциональным центром. Сейчас рядом с учреждением могут остановиться всего десять автомобилей. Мы хотим увеличить количество парковочных мест до 35. Данные работы пройдут по просьбам жителей, — уточнили в отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Троицк.
Кроме того, в населенном пункте на данном участке пройдет ремонт асфальтобетонного покрытия.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском Праздник для всей семьи провели в Сосенском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста849
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры106
Умерла Мария Спивак8
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных19
Фото кабинета Медведева удивило россиян110
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение