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Крупнейший российский порт готовится к выплате дивидендов
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Крупнейший российский порт готовится к выплате дивидендов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
В предстоящий понедельник, 23 июля, совет директоров «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) обсудит вопрос о проведении внеочередного собрания акционеров. Такой пункт включен в повестку дня совета директоров, сообщила компания. Какие вопросы могут быть вынесены на обсуждение акционеров, пока не известно. В сообщении НМТП это не указано, а представитель говорить об этом отказался.
Вопрос о дивидендах на внеочередном собрании скорее всего будет рассматриваться, знает собеседник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров порта. По итогам 2017 г. НМТП не платил дивиденды, так как счета порта были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова (их задержали в начале апреля 2018 г.). Годовое собрание НМТП проходило 29 июня. Тогда директор порта Сергей Киреев объяснял, что НМТП «объявит внеочередное собрание по выплате дивидендов сразу после судебных решений о снятии наложенного ареста на имущество», передавал «Интерфакс». 29 июня стало известно, что арест снят.
«НМТП должно заплатить 50% от чистой прибыли за прошлый год», — говорит собеседник «Ведомостей» в финансово-экономическом блоке правительства. В прошлом году компания заработала 30,5 млрд руб чистой прибыли. Предполагалось, что дивиденды составят за прошлый год $100-150 млн, указывал в обзоре «ВТБ Капитал» после встречи с топ-менеджментом НМТП в конце 2017 г.
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