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Благоустройство Школьного пруда завершилось в Сосенском
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Благоустройство Школьного пруда завершилось в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты завершили благоустройство Школьного пруда в поселке Коммунарка. Об этом 20 июля сообщили в администрации поселения Сосенское.
— В рамках программы по благоустройству специалисты подрядной организации выполнили работы по очистке пруда от иловых отложений и различного мусора, укрепили дно и берега. Вчера, 19 июля, состоялся прием и проверка объекта с участием органов местного самоуправления. На данный момент пруд заполнен водой. В дальнейшем планируется установить лотки для водоотведения, чтобы избежать размытия берегов во время непогоды, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Отметим, что работы ведутся в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории поселения Сосенское».
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