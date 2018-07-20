Благоустройство Школьного пруда завершилось в Сосенском

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Специалисты завершили благоустройство Школьного пруда в поселке Коммунарка. Об этом 20 июля сообщили в администрации поселения Сосенское.

— В рамках программы по благоустройству специалисты подрядной организации выполнили работы по очистке пруда от иловых отложений и различного мусора, укрепили дно и берега. Вчера, 19 июля, состоялся прием и проверка объекта с участием органов местного самоуправления. На данный момент пруд заполнен водой. В дальнейшем планируется установить лотки для водоотведения, чтобы избежать размытия берегов во время непогоды, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.

Отметим, что работы ведутся в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство территории поселения Сосенское».