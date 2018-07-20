Ещё
Пользователей сотовой связи внесут в единую систему проверки абонентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователей сотовой связи внесут в единую систему проверки абонентов 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
В России может быть создана единая информационная система проверки сведений об абонентах сотовой связи, пользователями которой станут банки и другие финансовые организации. Соответсвующий законопроект внесен в Госдуму. Авторы документа предлагают в единую базу включать информацию о гражданах р юридических лицах — владельцах сотовых номеров.
"Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюз)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
При этом в законопроекте указывается, что сотовые операторы будут обязаны присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте. Те, кто заключат договора с оператором единой системы проверки сведений, смогут получать информацию об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, данные документа, удостоверяющего личность, а также другие, предоставленные физическим (юридическим) лицом пользователю системы сведениям, которые указаны в абонентском договоре. Согласие абонента на передачу и получение информации с использованием системы проверки сведений об абоненте не требуется. Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с Банком России.
Необходимость принятия законопроекта объясняется участившимися случаями махинаций с использованием сотовых номеров. В документе также прописывается, что кредиторы или коллекторы смогут звонить или направлять информацию по сотовому телефону, только если данные абонента, полученные в системе, совпадают с данными, которые указаны в кредитном договоре. Помимо этого станет возможна упрощенная идентификация физлиц через номер мобильного телефона при условии подтверждения соответствия сведений в единой информационной системе проверки сведений об абоненте. В законопроекте отмечается, что все необходимые технические аспекты работы системы проверки сведений об абоненте были протестированы в ходе испытаний программного обеспечения в период с октября по конец декабря 2017 года специалистами ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» с участием заинтересованных кредитных организаций и операторов связи.
Российская Газета: последние новости
Фото: Петербургским пассажирам представили трамвай "Львенок" Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2019 году Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сознался в преступлении
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста757
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры97
Фото кабинета Медведева удивило россиян102
Умерла Мария Спивак7
Караченцова попросили забрать жену из психушки61
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение