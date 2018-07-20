Пользователей сотовой связи внесут в единую систему проверки абонентов

России может быть создана единая информационная система проверки сведений об абонентах сотовой связи, пользователями которой станут банки и другие финансовые организации. Соответсвующий законопроект внесен в Госдуму . Авторы документа предлагают в единую базу включать информацию о гражданах р юридических лицах — владельцах сотовых номеров.

"Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюз)", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом в законопроекте указывается, что сотовые операторы будут обязаны присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте. Те, кто заключат договора с оператором единой системы проверки сведений, смогут получать информацию об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, данные документа, удостоверяющего личность, а также другие, предоставленные физическим (юридическим) лицом пользователю системы сведениям, которые указаны в абонентском договоре. Согласие абонента на передачу и получение информации с использованием системы проверки сведений об абоненте не требуется. Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с Банком России

Необходимость принятия законопроекта объясняется участившимися случаями махинаций с использованием сотовых номеров. В документе также прописывается, что кредиторы или коллекторы смогут звонить или направлять информацию по сотовому телефону, только если данные абонента, полученные в системе, совпадают с данными, которые указаны в кредитном договоре. Помимо этого станет возможна упрощенная идентификация физлиц через номер мобильного телефона при условии подтверждения соответствия сведений в единой информационной системе проверки сведений об абоненте. В законопроекте отмечается, что все необходимые технические аспекты работы системы проверки сведений об абоненте были протестированы в ходе испытаний программного обеспечения в период с октября по конец декабря 2017 года специалистами ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» с участием заинтересованных кредитных организаций и операторов связи.