Изнасиловавший жительницу Саранска таксист отправился в колонию на три года

Следователи Саранска собрали достаточно доказательств для вынесения приговора 29-летнему водителю такси, обвиняемому в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Мордовии.

Утром 14 апреля водитель такси увидел на улице, когда проезжал мимо кафе, 34-летнюю женщину и предложил подвезти ее. Ранее они не были знакомы. Женщина согласилась и села в машину. Заблокировав двери, мужчина доехал до гаражного массива, где и изнасиловал жительницу Саранска. Потом он скрылся