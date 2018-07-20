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Изнасиловавший жительницу Саранска таксист отправился в колонию на три года
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Изнасиловавший жительницу Саранска таксист отправился в колонию на три года 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи Саранска собрали достаточно доказательств для вынесения приговора 29-летнему водителю такси, обвиняемому в изнасиловании. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Мордовии.
Утром 14 апреля водитель такси увидел на улице, когда проезжал мимо кафе, 34-летнюю женщину и предложил подвезти ее. Ранее они не были знакомы. Женщина согласилась и села в машину. Заблокировав двери, мужчина доехал до гаражного массива, где и изнасиловал жительницу Саранска. Потом он скрылся
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, теперь он должен компенсировать потерпевшей моральный вред в сумме 300 тысяч рублей.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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