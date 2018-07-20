Почему воронежские дачники добираются до участков по разбитой бесхозной дороге

Асфальт на улице Большая Советская заканчивается в Семилукских выселках. Три километра по бездорожью приходится преодолевать городским маршруткам, чтобы добраться до конечной остановки. Асфальт на улице Большая Советская заканчивается в Семилукских выселках, дальше, к дачам, ведёт разбитая грунтовая дорога. Местные жители уверяют — среди них есть те, кто живёт в домах круглый год. В непогоду добраться до них невозможно. Школьники не всегда могут попасть на занятия, порой непросто проехать скорой помощи. Водители маршруток с большой неохотой едут на конечную. Говорят, из-за плохой дороги теряют на этом участке много времени и по несколько раз за сезон латают колёса. — Только что три километра проехал — колесо спустилось. Новое колесо. Никак не успеваем покупать и ставить. Много водителей даже не работают, ушли отсюда, мы как бы остались, еле-еле работаем. Вообще как дождь — бесполезно тут работать, — рассказал водитель Нарек Габриелян.

Дороги, проходящие по улицам ТСН «Дружба», рассказывают жители, делают сами. А этот участок — настаивают — относится к улично-дорожной сети Воронежа. В мэрии эту информацию опровергают, говорят, дорога не городская, маршрут автобуса 59 АС продлили только на лето по просьбам садоводов. Перед тем, как запустить общественный транспорт, весной участок инспектировали и признали его пригодным для движения ПАЗиков. Управа Левобережного района периодически дорогу ровняет и засыпает срезом асфальтобетона. Правда, в этом году денег на это пока не нашлось. Чиновники рассказали: направили запрос в управление дорожного хозяйства с просьбой включить участок в перечень городских дорог. — Так как ездит здесь автобус, городской маршрут, так как это Левобережной район, хочу, чтобы дорога была узаконена. Дороги внутри чистим, конечно, за свой счёт. Я даже и не претендую на это, мы какую-то лепту должны вносить. Даже для себя. А вот то, что к нам подходит, и ходит автобус, я считаю, что это дело городское, — отметил председатель ТСН «Дружба» Александр Неретин.