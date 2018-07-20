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Представители Молодежной палаты Михайлово-Ярцевского подвели итоги работы за 2017 год
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Представители Молодежной палаты Михайлово-Ярцевского подвели итоги работы за 2017 год 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Активисты Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское 18 июля выступили с отчетом о проведенной работе за 2017 год.
— Мероприятие состоялось в рамках встречи с главой администрации Дмитрием Верещаком. Я и шесть моих коллег выступили с отчетом о проведенных мероприятиях и акциях за 2017 год и о тех, которые мы запланировали провести в текущий период. Помимо этого, пригласили всех желающих вступить в ряды общественных активистов и рассказали о деятельности, которой предстоит заняться в нашей организации, — поделился председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин.
Он отметил, что ближайшее запланированное мероприятие состоится 24 июля. Это будет выездная встреча для сплочения коллектива.
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