Представители Молодежной палаты Михайлово-Ярцевского подвели итоги работы за 2017 год

Фото: архив

Активисты Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское 18 июля выступили с отчетом о проведенной работе за 2017 год.

— Мероприятие состоялось в рамках встречи с главой администрации Дмитрием Верещаком. Я и шесть моих коллег выступили с отчетом о проведенных мероприятиях и акциях за 2017 год и о тех, которые мы запланировали провести в текущий период. Помимо этого, пригласили всех желающих вступить в ряды общественных активистов и рассказали о деятельности, которой предстоит заняться в нашей организации, — поделился председатель Молодежной палаты поселения Михайлово-Ярцевское Сергей Смолин

Он отметил, что ближайшее запланированное мероприятие состоится 24 июля. Это будет выездная встреча для сплочения коллектива.