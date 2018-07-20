Польша решила ускорить покупку ракетного комплекса у США

Ранее сообщалось, что американский оборонный концерн Lockheed Martin выбран польской стороной для дальнейших переговоров о реализации программы дивизионного огневого ракетного комплекса (DMO WWR) Homar. До сих пор переговоры по вопросу поставок пусковых установок проходили с Консорциумом, лидером которого была Польская оборонная группа.

"Решением министра обороны Мариуша Блащака в целях ускорения поставки дивизионных боевых модулей пусковых установок ракетных комплексов Homar министерство обороны решило прекратить процесс, продолжающийся в соответствии с принятой в 2015 году процедурой, и немедленно начать переговоры с американским правительством", — говорится в сообщении.

"Изменение формулы и ускорение программы Homar обеспечат своевременную поставку оборудования и обеспечат боевые возможности ракетных войск и артиллерии в этой области", — считают польские военные.

На текущей неделе делегация минобороны во главе с заместителем министра Себастьяном Хвалькем, ответственным за техническую модернизацию Войска польского, отправится в США, чтобы начать переговоры по вопросу реализации программы Homar, сообщает минобороны.

Причиной отказа от прежнего способа получения пусковых установок являются, в частности, финансовые ожидания со стороны потенциальных подрядчиков, в том числе иностранных, превышающие средства, которые минобороны приготовило для этих целей в момент запуска программы — в начале 2015 года.

В ходе проведенных переговоров (с Консорциумом, лидером которого была Польская оборонная группа) не было возможно соглашение относительно всех условий договора, а также соблюдения требований по защите фундаментальных интересов государства.

В рамках программы Homar в Польшу будет поставлен ракетный комплекс, способный поражать цели на расстоянии до 300 километров.