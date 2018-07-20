Последствия схода цистерн с мазутом на железной дороге в Ярославле ликвидированы

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Последствия схода с рельсов цистерн с мазутом на железной дороге на станции Полянки в Ярославле ликвидированы, сообщили ТАСС в пятницу в региональном МЧС

"Последствия аварии ликвидированы, мазут убран, поезда идут по расписанию", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре из пяти цистерн опрокинулись. Были повреждены 30 метров железнодорожного полотна. Инцидент произошел в промзоне вдали от жилых домов. В результате происшествия экологической угрозы нет.