Последствия схода цистерн с мазутом на железной дороге в Ярославле ликвидированы 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Последствия схода с рельсов цистерн с мазутом на железной дороге на станции Полянки в Ярославле ликвидированы, сообщили ТАСС в пятницу в региональном МЧС.
"Последствия аварии ликвидированы, мазут убран, поезда идут по расписанию", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что четыре из пяти цистерн опрокинулись. Были повреждены 30 метров железнодорожного полотна. Инцидент произошел в промзоне вдали от жилых домов. В результате происшествия экологической угрозы нет.
По данным пресс-службы Северной железной дороги, с задержкой следовали поезда № 376 Москва — Воркута, № 34 Москва — Сыктывкар, № 70 Москва — Чита, № 282 Череповец — Адлер, поезд № 104 Москва — Ярославль прибыл на станцию Ярославль-Главный с задержкой на 52 минуты, также были задержаны два пригородных поезда.