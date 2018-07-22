В Московской области выбрали лучший парк

В 2018 году на конкурс было подано 75 заявок из 44 муниципалитетов.

«Мы присутствуем в одном из самых лучших парков Московской области, который продолжает развиваться. Пять лет назад мы вместе с жителями выполняли их наказ — начали эту программу (по благоустройству парков — ред.), выделили дополнительные деньги, чтобы каждый год в нашем крае появлялись новые прекрасные территории», — сказал Воробьев.

Он отметил, что практически в каждом муниципалитете приступают к созданию второго и третьего парка. За 5 лет количество парков в Подмосковье выросло почти в четыре раза — с 25 до 100.

«Хочу сегодня вручить заслуженные призы, которые подкреплены деньгами. Я знаю, что каждая копейка, каждый рубль, который мы выдаем на поощрение этих общественных пространств вкладывается в дело», — добавил губернатор.

В номинации «Лучший парк культуры и отдыха» победителем стал парк «Пехорка» (Балашиха), он получил премию в размере 14 миллионов рублей. В 2017 году его концепция стала победителем предыдущего конкурса.

В номинации «Лучшая концепция (проект) по созданию парка» выиграл парк культуры и отдыха «Парк на Уче» ( Ивантеевка ), получивший премию в сумме свыше 10 миллионов рублей.

Лауреаты специальных денежных премий по 1 миллиону рублей: «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны» — парк «Ивановские пруды» ( Красногорск ); «За креативный подход к созданию зон отдыха населения» — парк «Сестрорецкий» ( Клин ); «За лучшую детскую площадку парка» — парк имени Гагарина ( Шатура ); «За лучший проект „Танцевальная площадка“ — парк „Березовая роща“ ( Дмитров ).