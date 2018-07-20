Более 50 зон для отдыха обустроили в Подмосковье за год

По данным Министерства культуры Московской области, за пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92.

В прошлом году в Московской области было обустроено более 50 зон для отдыха. Об этом сообщил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, передает «Радио 1».

— В Московской области по поручению губернатора ведётся большая работа по благоустройству городов. У нас в прошлом году было реализовано более 50 пространств — это и пешеходные пространства, и общественные, и парковые зоны, рассказал он.