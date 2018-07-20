Ещё
Более 50 зон для отдыха обустроили в Подмосковье за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 50 зон для отдыха обустроили в Подмосковье за год 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По данным Министерства культуры Московской области, за пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92.
В прошлом году в Московской области было обустроено более 50 зон для отдыха. Об этом сообщил главный архитектор Московской области Михаил Хайкин, передает «Радио 1».
— В Московской области по поручению губернатора ведётся большая работа по благоустройству городов. У нас в прошлом году было реализовано более 50 пространств — это и пешеходные пространства, и общественные, и парковые зоны, рассказал он.
Так, в Орехово-Зуево появился парк 30-летия Победы, новые парковые зоны были созданы в Домодедово и Королеве. В парках области создаются отдельные зоны: тихого отдыха, детские и спортивные площадки, скейтпарки.
Вечерняя Москва: последние новости
В Общественной палате РФ обобщат все замечания по пенсионной реформе Американский репер спровоцировал флэшмоб Задержан второй подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста828
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры103
Умерла Мария Спивак8
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных13
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение