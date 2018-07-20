Нижегородская телекомпания «Волга» сокращает штат сотрудников 

В начале июля стало известно о смене собственника нижегородской телекомпании «Волга». Владельцем 100% долей «Волги» стала независимая энергосбытовая компания «Русэнерго». Экс-главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова, заочно арестованного Нижегородским районным судом, в кресле гендиректора телекомпании сменил советник главы региона Руслан Станчев. Не заставили ждать себя и слухи о возможных сокращениях сотрудников. Даже называлась конкретная цифра — более 60 человек. По последней информации слухмейкеров, собрания, на которых было объявлено о предстоящем сокращении, прошли во всех подразделениях телекомпании буквально на днях. И многие сотрудники уже неофициально предупреждены о скором сокращении.
Комментарий: идет процесс реорганизации
«У нас сменился собственник и генеральный директор. Как правило, каждый новый человек приходит со своим видением и со своей оценкой ситуации. Поэтому да, у нас происходят изменения: идет процесс реорганизации, перегруппировка сил, в какой-то мере это коснется и сокращения штата», — рассказал «ФедералПресс» первый заместитель генерального директора телекомпании «Волга» Александр Резонтов.
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