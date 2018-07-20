В Крыму ищут пропавшую девять дней назад 17-летнюю девушку

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 июл — РИА Новости Крым . Крымские полицейские разыскивают 17-летнюю жительницу Ялты Валентину Семенчукову, которая пропала девять дней назад девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.

Пропавшая в Ялте Валентина Семенчукова

Отмечается, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении 11 июля. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.

"Приметы: на вид 17-19 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-русого цвета ниже плеч, концы волос окрашены в бордовый цвет, глаза карие, брови широкие, нос прямой", — рассказали в ведомстве.

Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: +7 (3652) 667-588, +7 (978) 859-59-35 или 102.