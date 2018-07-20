Ещё
В Крыму ищут пропавшую девять дней назад 17-летнюю девушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму ищут пропавшую девять дней назад 17-летнюю девушку 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Крымские полицейские разыскивают 17-летнюю жительницу Ялты Валентину Семенчукову, которая пропала девять дней назад девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РК.
Пропавшая в Ялте Валентина Семенчукова
Отмечается, что девушка ушла из дома в неизвестном направлении 11 июля. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.
"Приметы: на вид 17-19 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темно-русого цвета ниже плеч, концы волос окрашены в бордовый цвет, глаза карие, брови широкие, нос прямой", — рассказали в ведомстве.
Правоохранители просят всех, кто владеет информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефонам: +7 (3652) 667-588, +7 (978) 859-59-35 или 102.
РИА Новости Крым: последние новости
Найденную на пляже в Ялте 240-килограммовую мину взорвут в понедельник На маленьком плоту: Юрий Бурлак вплавь отправился из Севастополя в Турцию "Крымавтодор" впервые за 20 лет обновил парк техники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста818
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры101
Умерла Мария Спивак7
Фото кабинета Медведева удивило россиян107
Россиянам рассказали об удивительно длинных выходных12
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение