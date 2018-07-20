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В Петербурге очищают до 98% сточных вод
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В Петербурге очищают до 98% сточных вод 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Процент очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения, повысился до 98,6%. Об этом сообщает сайт правительства Санкт-Петербурга.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведет работу по прекращению сброса неочищенных сточных вод в городские водные объекты. Ключевым мероприятием в рамках данной работы стало окончание строительства главного канализационного коллектора северной части города в 2013 году. Тогда был зафиксирован очень существенный уровень очистки стоков для такого крупнейшего мегаполиса как Санкт-Петербург — 98,4%. Было закрыто 76 прямых выпусков общим объемом более 330 тыс. кубометров в сутки.
Выполнение работ по переключению оставшихся выпусков требует значительных инвестиционных затрат. Однако в планах «Водоканала» полностью прекратить поступление неочищенных стоков в водоемы города.
В результате всех выполненных с 2013 года работ по прекращению сброса неочищенных сточных вод процент очистки хозяйственно-бытовых сточных вод поступивших в централизованную систему водоотведения на сегодняшний день составляет уже 98,6%.
В последующие несколько лет должны быть проведены работы по переключению прямых выпусков на набережной реки Карповки. Планируется постройка Охтинского тоннельного канализационного коллектора, а также продолжены работы по переключению выпусков в других районах города.
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