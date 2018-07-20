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В Новосибирске на одной из крупнейших российских ТЭЦ начали капремонт энергоблока
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В Новосибирске на одной из крупнейших российских ТЭЦ начали капремонт энергоблока 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт энергоблока начался на одной из крупнейших российских ТЭЦ, расположенной в Новосибирске. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит станция.
"Подготовительный этап капитального ремонта энергоблока №1 ТЭЦ-5, выработавшего 27 200 часов, начался со вскрытия турбины и фиксации имеющихся дефектов и повреждений", — сказал собеседник агентства. По его словам, затем специалисты приступят к ремонту и замене изношенных деталей и этот процесс должен продлиться до 1 октября.
Согласно технологии, в первую очередь будут заменены уплотнения турбины, так как за время эксплуатации в них появляются зазоры, способные вызывать протечки пара. «В итоге это снижает коэффициент полезного действия оборудования», — рассказал журналистам начальник производственно-технического отдела станции Федор Ефремов. Он напомнил, что капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет — по количеству наработанных часов. Ремонт энергоблока завершится обязательными испытаниями и оценкой его результатов.
По данным компании, стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора первого энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 составит 70 млн рублей.
О станции
ТЭЦ-5 — одна из четырех тепловых станций, которые принадлежат Сибирской генерирующей компании в Новосибирске. Она же является одной из крупнейших тепловых электростанций в стране. Установленная электрическая мощность станции — 1200 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 2730 Гкал/ч.
Станция имеет шесть энергоблоков, из которых для обеспечения потребителей горячей водой в настоящее время задействованы три. Остальные находятся в холодном резерве. Ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой и — впоследствии — отоплением.
О компании
Сибирская генерирующая компания (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. В состав компании входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тыс. Гкал/час. Кроме того, СГК управляет теплосетями общей протяженностью в 9 624 км, ремонтными и сервисными компании.
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