В Новосибирске на одной из крупнейших российских ТЭЦ начали капремонт энергоблока

НОВОСИБИРСК , 20 июля. / ТАСС /. Капитальный ремонт энергоблока начался на одной из крупнейших российских ТЭЦ, расположенной в Новосибирске. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которой принадлежит станция.

"Подготовительный этап капитального ремонта энергоблока №1 ТЭЦ-5, выработавшего 27 200 часов, начался со вскрытия турбины и фиксации имеющихся дефектов и повреждений", — сказал собеседник агентства. По его словам, затем специалисты приступят к ремонту и замене изношенных деталей и этот процесс должен продлиться до 1 октября.

Согласно технологии, в первую очередь будут заменены уплотнения турбины, так как за время эксплуатации в них появляются зазоры, способные вызывать протечки пара. «В итоге это снижает коэффициент полезного действия оборудования», — рассказал журналистам начальник производственно-технического отдела станции Федор Ефремов. Он напомнил, что капитальный ремонт основного оборудования тепловой станции проводится, в среднем, раз в пять лет — по количеству наработанных часов. Ремонт энергоблока завершится обязательными испытаниями и оценкой его результатов.

По данным компании, стоимость капитального ремонта котла, турбины и генератора первого энергоблока новосибирской ТЭЦ-5 составит 70 млн рублей.

О станции

ТЭЦ-5 — одна из четырех тепловых станций, которые принадлежат Сибирской генерирующей компании в Новосибирске. Она же является одной из крупнейших тепловых электростанций в стране. Установленная электрическая мощность станции — 1200 МВт. Суммарная установленная тепловая мощность — 2730 Гкал/ч.

Станция имеет шесть энергоблоков, из которых для обеспечения потребителей горячей водой в настоящее время задействованы три. Остальные находятся в холодном резерве. Ремонт первого энергоблока не скажется на снабжении потребителей горячей водой и — впоследствии — отоплением.

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