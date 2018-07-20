На детской площадке на улице Гурьянова заменили качели 

На детской площадке, расположенной рядом с корпусом 1 дома 8 на улице Гурьянова, заменили качели. Работы прошли после обращения местного жителя на портал «Наш город». Позже москвич получил официальный ответ за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова.
«По указанному адресу выполнены работы по устранению нарушений. Качели заменены. Начальнику участка дано поручение усилить контроль за подведомственной территорией», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (еп)