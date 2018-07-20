Ставропольцам рассказали, как можно сэкономить при оплате за коммуналку

Собственники могут обратиться с заявлением в управляющую организацию, и им произведут перерасчёт на период отпуска, сообщили в министерстве ЖКХ Ставрополья.

Сэкономить на «коммуналке» смогут те, кто покидает жилье на 5 и более дней. День отъезда и день возвращения домой не учитываются. Причиной отсутствия не обязательно может быть отпуск: перерасчёт можно получить после длительной командировки или лечения в стационаре.

Для получения перерасчета необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию. Заявление можно подать до отъезда, если известны сроки отсутствия, либо в течение 30 дней после приезда.

К нему нужно приложить документы, подтверждающие продолжительность периода отсутствия. Например, проездные билеты, оформленные на имя потребителя, или их копии; счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного пребывания или их копии; справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или на санаторно-курортном лечении и т.д.

На всех документах, за исключением проездных билетов, должны стоять подписи и печати, подтверждающие их подлинность. Плюс акт о невозможности установки индивидуальных приборов учета.

Исполнитель коммунальных услуг сделает перерасчёт в течение пяти рабочих дней. Результаты можно будет увидеть в очередной платёжке.