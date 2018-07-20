Состоялись первые экскурсии в МФЮА в рамках городской акции «День без турникета»

В течение трех дней, с 19 по 21 июля, в рамках акции «День без турникета» любой желающий может прийти в детский технопарк «Наукоград МФЮА», что находится в районе Коньково, и познакомиться со всеми его возможностями.

Для гостей «Наукограда» подготовлена масса интересных и увлекательных активностей: экскурсия по музею развития науки и техники, разнообразные мастер-классы (по архитектуре, полетам на авиатренажере, программированию, видеопроизводству), презентации оборудования и программ обучения, квесты, встречи с интересными людьми и публичные лекции экспертов.

Сегодня в технопарке прошли первые экскурсии. Юные гости и их родители познакомились с технопарком, пообщались с роботами и узнали много нового. Приходите и вы завтра и послезавтра!