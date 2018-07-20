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Состоялись первые экскурсии в МФЮА в рамках городской акции «День без турникета»
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Состоялись первые экскурсии в МФЮА в рамках городской акции «День без турникета» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В течение трех дней, с 19 по 21 июля, в рамках акции «День без турникета» любой желающий может прийти в детский технопарк «Наукоград МФЮА», что находится в районе Коньково, и познакомиться со всеми его возможностями.
Для гостей «Наукограда» подготовлена масса интересных и увлекательных активностей: экскурсия по музею развития науки и техники, разнообразные мастер-классы (по архитектуре, полетам на авиатренажере, программированию, видеопроизводству), презентации оборудования и программ обучения, квесты, встречи с интересными людьми и публичные лекции экспертов.
Сегодня в технопарке прошли первые экскурсии. Юные гости и их родители познакомились с технопарком, пообщались с роботами и узнали много нового. Приходите и вы завтра и послезавтра!
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